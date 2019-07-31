火焰纹章风花雪月女神再生仪式袭击战打法介绍 ​女神再生仪式袭击战打法攻略详解

2019-07-31 16:01:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

火焰纹章风花雪月女神再生仪式袭击战这个课题怎么胜利，有些小伙伴还不是很清楚，下面小编给大家带来了女神再生仪式袭击战打法介绍。

女神再生仪式袭击战攻略



胜利条件：击败敌将

战败条件：我方全灭或经过25回合

这次地图左边和右边各有一个宝箱，记得带上钥匙，如果没有可以去道具店买。顺便地图里有一些特殊地板，有些可以加物防，有些可以加魔防，还有些可以加闪避，遇敌战斗时要学会利用地形。

本关中的敌人相对比较分散，但远程较多，初期可以分左右两队逐个击破，拿完两侧宝箱后再汇合。经过一定汇合之后，敌人会从地图最下方中间出现援军，注意防范即可。至于中间的那个暗黑骑士，攻高血厚，最好有克制骑马的暗黑冲击魔法再打他，否则损失会有点大。

邀请出席茶会：可以邀请伙伴出席茶会了。在茶会上可以和伙伴享受喝茶的乐趣，变得更加亲密。要邀请自己学级的学生和提供协助的角色以外的对象，需要达到一定的支援等级。

茶会：在茶会能和邀请来的角色培养感情。

此外，若能够好好的款待角色，会提升主角和该角色的魅力。选择对方可能会喜欢的话题，试着聊天吧。

若相谈甚欢，对方可能也有主动提出话题。若能够好好的款待对方到最后一刻，就可以聊个尽兴，享受交流的乐趣。

天帝之剑：在主角手上就能发挥真正力量的剑，能像蛇腹一般延伸，攻击远处的敌人。蕴藏着不可思议的力量，只要主角在假日“休养”，耐久就会回复5。