月圆之夜法力卡怎么用 法力卡用法详情解析一览

2019-07-31 15:07:53 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

月圆之夜法力卡怎么用？不少新手玩家对此都不是特别清楚，那么具体应该怎么用呢？今天小编就为大家带来月圆之夜法力卡用法攻略，希望可以帮到玩家。

月圆之夜法力卡用法攻略

法力卡的一个作用是给你补充魔法，魔法是使用咒术等卡牌的资源。

同时，法力卡还会有行动力、过牌等附加作用。

总体上来将，法力卡相当于卡组能量供给和卡组调整的工具。

以上是小编为各位带来月圆之夜法力卡怎么用的全部内容，更多精彩游戏资讯，请持续关注91单机网。