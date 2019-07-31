月圆之夜祈祷卡怎么用 祈祷卡用法详情解析一览

2019-07-31 15:06:29 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

月圆之夜祈祷卡怎么用？不少新手玩家对此都不是很了解，那么具体应该怎么用呢？今天小编就为大家带来月圆之夜祈祷卡用法攻略，希望可以帮到玩家。

月圆之夜祈祷卡用法攻略

祈祷卡使用后会让你选定祈祷回合数，回合数到后自动发动。

一般来说祈祷回合数越多，效果越强。

主要是配合牧师的自闭卡组使用，泛用性不高。

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