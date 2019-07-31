月圆之夜反制卡怎么用 反制卡用法详解一览

2019-07-31 15:05:10 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

月圆之夜反制卡怎么用？不少萌新玩家对此都不是很了解，那么具体用法是什么呢？今天小编就为大家带来月圆之夜反制卡用法攻略，希望可以帮到玩家。

月圆之夜反制卡用法攻略

反制卡是一类触发型卡牌，满足条件后自动触发，往往是用来破坏敌人卡牌施放的。

例如反击，可以在敌人施放攻击牌时触发，攻击无效还能对敌人造成2伤害外加抽一张牌。

使用反制牌需要你对局面有一个清晰的认识和预测，反制成功收获颇丰，但是由于反制的被动性，可能被敌人以轻微代价触发。

最后，还有两张特殊卡，之前说到的商品订单，可以对游戏机制进行微调。卡牌包则是购买该牌时随机增加3张卡到你的牌库(分享游戏可以获得)。

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