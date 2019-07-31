月圆之夜修女怎么上手 修女玩法套路分享

2019-07-31 11:13:53 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

月圆之夜pc版中修女是个比较难上手的职业，因此不少玩家都还不清楚月圆之夜修女怎么玩，今天91小编就给大家带来了修女玩法套路分享，希望能够帮助到大家。

核心祝福：忏悔之灵，正义审判以及其他优质祝福(可选法力回复祝福)。

套牌核心输出：忏悔录，忏悔，苦修(必须拥有)。

忏悔和忏悔录至少两张以上，有的游戏一局也拿不到忏悔录，这时候推荐可以拿两张忏悔。忏悔录尽量保持与自己装备栏一致。

复制卡牌的时候，自己有空的装备栏，忏悔录和苦修哪个少复制哪个，在不考虑祝福的情况下，忏悔流修女每回合造成的伤害=4*每回合获得忏悔的数量*(苦修数量+1)*回合数。也就是说，我们每回合造成的伤害和每回合获得忏悔的数量以及苦修数量+1挂钩，这和数学上的面积问题相似，我们的长就是忏悔数量，宽是苦修数量+1，面积就是我们完成的伤害基数。在数学上，当绳子的长度不变的情况下，当长等于宽时，绳子围成的面积最大。既卡牌总数不变，当忏悔卡牌数量等于苦修数量+1时，伤害最高。