火焰纹章风花雪月茶会怎么开 茶会开启方法

2019-07-31 11:12:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

火焰纹章风花雪月茶会怎么开?游戏中有个送茶具的任务中可以开茶会，今天91小编就给大家带来了茶会开启方法，希望能够帮助到大家。

茶会话题大全

怎么开茶会?

在6月份送茶具的任务之后就可以。

玩家可以邀请不同的角色喝茶，并根据茶会上的问题回答，能够获得不同的反馈。如果回答连续四次正确的话就可以进入自由谈话模式，可仔细观察角色。

一开始会选择茶叶，如果茶叶选的好的话可以提高容错数。之后会有两个阶段需要回答问题，第一阶段会有三个问题，全部回答正确之后就能进入第二阶段。第二阶段只有一个问题，要从三个固定答案中选出一个正确的答案，往往和问题&角色的性格有关。

茶会话题汇总

每个人物的最后一点就是自己专属的话题。

黑鹫线

艾黛尔贾特: 关于纹章的有无，喜欢的点心，修道院规则的话题，看过歌剧吗?，关于桥上的风景，发牢骚，在危机之际获救的话题，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，猫的话题，喜欢的地方，收到会很开心的礼物，最近你的气质改变了 ，学校制服的话题 ，应该适合的兵种 ，向喜欢的人寻求的事物， 关于两人的将来，想要变得更亲密，相遇之时的话题，说出自己的秘密，关于道具的保养，最近读过的书的话题，讲述理想的教师形象，关于想成为的兵种 ，希望成为伙伴的人，看来你状况不错，觉得最优秀的伙伴，关于修道院的警备 ，关于图书馆的藏书，关于修道院的谜团，上次战斗的反省，新计策的提案，其他伙伴的评价 ，未来的梦想，芙朵拉的将来，我信赖着你，精悍骑士团的传言，为了克服弱点，任何事都可以和我商量，想懒洋洋地度过。

修伯特：强大武器的话题，修道院规则的话题，在危机之际获救的话题，那个人的年龄，想去旅行看看的国家，说出自己的秘密，关于道具的保养，最近读过书的话题，关于想成为的兵种，希望成为伙伴的人，觉得最优秀的伙伴，关于修道院的警备，关于图书馆的藏书，关于修道院的谜团，上次战斗的反省，新计策的提案，其他伙伴的评价，关于两人的连携，芙朵拉的将来，我信赖着你，视为目标的任务，精悍骑士团的传言，为了让计谋成功。

菲尔迪南特：关于纹章的有无，料理失败的话题，强大武器的话题，午餐的话题，看来你过得不错，修道院规则的话题，在市场的孩子的话题，看过歌剧吗，发牢骚，在危机之际获救的话题，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，关于浴场的设备，喜欢的地方，那个人的年龄，优秀骑士的话题，可爱修道士的话题，想一起训练的对象，在意的伙伴的话题，收到会很开心的礼物，最近你的气质改变了，学校制服的话题，打扮的话题，邀请一同用餐的对象，理想的交往方式，应该适合的兵种，向喜欢的人寻求的事物，晚餐的邀约，关于两人的将来，现在心跳得很厉害，初恋的话题，想要变得更亲密，说出自己的秘密，关于道具的保养，讲述理想的教师形象，关于想成为的兵种，看来你状况不错，觉得最优秀的伙伴，上次战斗的反省，其他伙伴的评价，未来的梦想，关于两人的连携，芙朵拉的将来，我信赖着你，视为目标的任务，精悍骑士团的传言，任何事都可以跟我商量，何谓贵族的生存方式。

林哈尔特：关于纹章的有无，关于钓鱼池的怪鱼，喜欢的点心，关于桥上的风景，发牢骚，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，忘了收获的话题，猫的话题，喜欢的地方，收到会很开心的礼物，想去旅行看看的国家，晚餐的邀约，想要变得更亲密，相遇之时的话题，说出自己的秘密，最近读过书的话题，门卫工作时间的话题，觉得最优秀的伙伴，关于图书室的藏书，关于修道院的谜团，未来的梦想，为了克服弱点，任何事都可以跟我商量，午睡的话题。

卡斯帕尔：关于钓鱼池的怪鱼，料理失败的话题，强大武器的话题，午餐的话题，看来你过得不错，在市场的孩子的话题，关于桥上的风景，终极食谱的话题，发牢骚，在危机之际获救的话题，想一起吃的料理，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，忘了收获的话题，猫的话题，关于浴场的设备，喜欢的地方，优秀骑士的话题，想一起训练的对象，想去旅行看看的国家，应该适合的兵种，晚餐的邀约，关于两人的将来，想要变得更亲密，相遇之时的话题，关于道具的保养，门卫工作时间的话题，关于想成为的兵种，看来你状况不错，上次战斗的反省，新计策的提案，未来的梦想，关于两人的连携，我信赖着你，视为目标的任务，精悍骑士团的传言，为了克服弱点，任何事都可以跟我商量，长高的方法。

贝尔娜提塔：料理失败的话题，喜欢的点心，午餐的话题，看来你过得不错，在市场的孩子的话题，关于桥上的风景，终极食谱的话题，发牢骚，在危机之际获救的话题，想一起吃的料理，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，猫的话题，喜欢的地方，可爱修道士的话题，在意的伙伴的话题，收到会很开心的礼物，最近你的气质改变了，学校制服的话题，打扮的话题，在中庭的两人的话题，两人的交往方式，想去旅行看看的国家，向喜欢的人寻求的事物，想要变得更亲密，相遇之时的话题，说出自己的秘密，最近读过的书的话题，看来你状况不错，关于图书室的藏书，上次战斗的反省，未来的梦想，我信赖着你，为了克服弱点，任何事都可以跟我商量，食虫植物的话题。

多洛缇雅：关于钓鱼池的怪鱼，看来你过得不错，修道院规则的话题，看过歌剧吗，发牢骚，在危机之际获救的话题，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，关于浴场的设备，喜欢的地方，优秀的骑士话题，可爱修道士的话题，想一起训练的对象，在意的伙伴的话题，收到会很开心的礼物，最近你的气质改变了，学校制服的话题，打扮的话题，邀请一同用餐的对象，在中庭的两人的话题，理想的交往方式，向喜欢的人寻求的事物，晚餐的邀约，关于两人的将来，现在心跳的很厉害，初恋的话题，想要变得更亲密，相遇之时的话题，说出自己的秘密，最近读过书的话题，门卫工作时间的话题，看来你状况不错，关于修道院的警备，新的计策的提案，其他伙伴的评价，未来的梦想，关于两人的连携，我信赖着你，视为目标的任务，一切尽在不言中。

佩托拉：关于钓鱼池的怪鱼，强大的武器的话题，看来你过得不错，修道院规则的话题，关于桥上的风景，在危机之际获救的话题，想一起吃的料理，学校生活的回忆，两人曾一同欢笑的话题，一直以来谢谢你了，猫的话题，关于浴场的设备，喜欢的地方，想一起训练的对象，在意的伙伴的话题，收到会很开心的礼物，最近你的气质改变了，打扮的话题，理想的交往方式，想去旅行看看的国家，应该适合的兵种，向喜欢的人寻求的事物，晚餐的邀约，关于两人的将来，现在心跳的很厉害，想要变得更亲密，关于道具的保养，最近读过的书的话题，门卫工作时间的话题，关于想成为的兵种，看来你状况不错，觉得最优秀的伙伴，关于修道院的警备，关于图书室的藏书，关于修道院的谜团，上次战斗的反省，新计策的提案，其他伙伴的评价，未来的梦想，关于两人的连携，芙朵拉的将来，我信赖着你，视为目标的任务，精悍骑士团的传言，为了克服弱点，任何事都可以跟我商量，在海中游泳的话题。