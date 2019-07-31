云顶之弈骑士游侠流怎么玩 骑士游侠流玩法技巧分享

2019-07-31 11:09:48 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

云顶之弈骑士游侠流怎么玩?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编就给大家带来了骑士游侠流玩法技巧分享，希望能够帮助到大家。

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骑士游侠流玩法技巧分享

上分有上分的打法。只要获得前四，吃到“烂分”就能稳定上段。所以就要再次给大家强调这条上分箴言：只要不想赢，那就不会输!说得通俗一点呢，就是这个阵容可以上限很低，但下限一定要高。可以不追求吃鸡，但是一定不能反向吃鸡!

那就在这里给大家带来一套非常稳定的上分阵容：骑士游侠

阵容构成：四游侠+任意四骑士(一般都带金属，能凑个双暗影)

主要羁绊：游侠*4、骑士*4

而根据阵容中骑士的不同构成有两个版本:

低费骑士版(适用于前期天胡，盖伦诺手很快就追到三星)

高费骑士版(盖伦和诺手来牌不多，果断放弃改用高费用骑士)

而运营流程更是简单的一逼，只有一个思路：升人口!

作为一个依靠羁绊来提供强度的阵容，只要场上英雄等级不是太低，能和其他玩家打得有来有回，就可以闷头攒钱开始吃利息，一口气升人口到八级，完成我们的4骑士4游侠羁绊。

1、英雄强度OK，不容易暴毙

先从这套阵容的核心羁绊说起。骑士给阵容提供坦度、游侠提供输出，没有先天的短板。最低只需要两个英雄即可触发最低的羁绊效果加成，很容易就可以获得羁绊加成。脸再黑也至少能保证2游侠、2骑士的羁绊，强度有保障。

而且盖伦、韦鲁斯、VN、诺手的在前期的战斗力非常高，就算随便扔两个相同的英雄上场，也能轻松过渡，安心吃利息。

2、可选英雄的价格很多，容易提高阵容强度

骑士英雄总共有6个，分别为3个低费骑士：盖伦(1金)、诺手(1金)、金属(1金);三个高费骑士：波比(3金)、猪女(4金)、天使(5金)。

游侠的四个英雄则是：薇恩(1金)、韦鲁斯(2金)、艾希(3金)、千珏(4金)

英雄价格的分布非常合理，前期能刷盖伦、诺手、金属、薇恩、韦鲁斯，后期能刷艾希、波比、千珏、猪妹、天使。在等级提高之后，还可以果断把低费骑士替换为高费骑士。不会陷入刷不到低费英雄，没法提高阵容强度的困局。没有3星VN可以用艾希打c，没有艾希韦鲁斯也凑合，外挂个德莱文也可以!

3、构成多变，装备要求低

骑士游侠阵容对装备的要求非常低，几乎什么装备都能凑合用。技能伤害加成的道具可以给韦鲁斯和盖伦;DPS装可以给星级最高的游侠;防御装给星级最高的骑士;回蓝装给猪妹和天使;团队装给千珏。

总之就是突出一个不挑食，有什么装备用什么，不爆装备也无所谓。

4、阵容灵活，调整方便

由于此阵容仅依赖骑士提供坦度和控制，而2骑士到4骑士的减伤效果也并不是特别质变，必要时可以转为3骑士甚至2骑士，把人口留给更关键的英雄。

缺控制可以选大虫子、纳尔、亚索，缺输出可以选德莱文、女枪，怕刺客还能转双护卫，总之就是突出一个灵活。