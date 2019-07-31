云顶之弈极地流怎么玩 极地流玩法攻略一览

2019-07-31 11:02:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

云顶之弈极地流怎么搭配羁绊?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编就给大家带来了极地流玩法攻略一览，希望能够帮助到大家。

极地流阵容搭配技巧分享

极地英雄很强，主要是既有强力的控制也可以进行百搭阵容，而且极地本身也很厉害。

像狗熊，大家就可以走拉面熊的套路，想必很多朋友深有体会吧。

首先极地里面有两个元素使的羁绊，所以可以搭配火男成三元素，再加维鲁斯还可以凑出2游侠2恶魔。

当然6极地配4游侠也是非常的强力，本来在上一个版本这个阵容已经不是那么的强了，但因为其他类似的阵容都有所削弱，所以显得游侠还是超级强力的。

当然大家也可凑恶魔，玩极地恶魔流，这个阵容可以把对手打得形态爆炸。

还有极地骑士流，骑士的减伤虽说不强，但依然可以增加此阵容的肉度，又有控制又能抗，也是非常的强大。

极地贵族也还不错，据说下个版本贵族将增加魔抗属性，倒是又可以增加一下面对法师的手段。