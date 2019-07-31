云顶之弈极地游侠怎么搭配阵容好 极地游侠阵容搭配以及出装介绍

2019-07-31 09:58:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

极地游侠阵容是云顶之弈中不少玩家都很喜欢的，但是很多玩家都不知道极地游侠阵容该怎么玩？怎么出装呢？别着急，下面请跟着91手游网小编一起来看看吧！

《云顶之弈》游侠这种物理输出阵容比较强势，搭配上控制就是绝佳的上分利器。

阵容搭配

骑士暗影极地游侠，抗揍控制多攻速快保护强。

主力棋子

韦鲁斯：前期强力棋子，技能伤害超高，安稳度过前期不二之选。

寒冰：中期发力，不好出，有了装备控到死。

千珏：重点保护对象，开大保核心。

装备推荐

韦鲁斯：主要装备为电刀，最好3把电刀，游侠的攻速加成加上电刀的属性极容易打出爆炸AOE伤害，这也成为了这套阵容主要输出装备。

寒冰：青龙刀青龙刀火炮，控到死就完事了。

千珏：基克的先驱或者其它攻速装，千珏不太需要装备 ，主要是为了它的大招。

前期分析

开局人才市场首选装备反曲弓或者水滴，先把电刀合出来，阵容推荐3贵族，3贵族是前期最稳的阵容，莫德凯撒留着，游侠留着，好为中期转型，装备小件都上去，不要合成无用的大件，尽量连胜攒钱吃利息。

中期分析

中期的转型即为重要，有两种情况。

1.凑不出4游侠，凑不出来意味着你中期掉血会非常严重，所以中期人才市场就不要选装备了，选棋子搭配阵容，不要攒钱了，DDD找棋子凑阵容。

2.凑出游侠，喜大普奔，这个时候你应该是暗影游侠，中期连胜没有问题，凑装备电刀青龙刀，吃利息提升阵容强度。

后期分析

没有冰鸟先用冰女，莫德凯撒看情况，如果前排扛不住，别换，如果前排可以顶，用死歌代替。

后期基本每家玩的阵容都清楚了，如果是赌狗枪拉面熊，推荐D出冰鸟，站位放后边，确保放出大招，只要冰鸟大招放的好，基本就打不过你的。

如果是六法剑魔，恶魔换形等，千珏站好位置，确保放出大招，烧蓝不克制游侠，不是很怕。

六贵族的话五五开，就看谁的强度更高了。

比较怕的是反甲龙女这种，肉盾流派，中期就要注意哪家玩的是龙女，攒一个红BUFF就可以克制它了。

刺客流也是比较怕的，但是现版本刺客伤害削弱了很多，除非欧气爆炸，天胡三星刺客。

其它游侠阵容推荐

元素游侠

这两套阵容有很多相似之处，小编就不再一一细说了，中期看情况选择这两套阵容，哪个棋子就选哪个，如果恶魔较多就不推荐这套阵容了。