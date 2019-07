NBA2K20配置要求怎么样 游戏配置要求介绍

2019-07-31 09:46:38 来源:91单机游戏 编辑:沐兮

最近很多玩家都在问NBA2K20配置要求高吗?相信不少小伙伴都很好奇吧,这边91手游网小编给大家介绍下吧!

NBA2K20配置要求推荐

NBA2K20是一款篮球体育竞技类游戏,本次NBA2K20重新定义运动游戏的可能性,以一流的图形和游戏模式、突破性的游戏模式以及无与伦比的玩家控制和定制为特色,再次体验爆投怒砍分数的犀利操作。

最低配置:

操作系统: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

处理器: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz or better

内存: 4 GB RAM

图形: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better

DirectX 版本: 11

声卡: DirectX 9.0x compatible Dual-Analog Gamepad: Recommended

附注事项: Initial installation requires one-time internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include DirectX and Visual C++ Redistributable 2012.

推荐配置:

操作系统: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

处理器: Intel® Core™ i7 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz or better

内存: 8 GB RAM

图形: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 4GB

DirectX 版本: 11

声卡: DirectX 9.0c compatible sound card

附注事项: Dual-analog gamepad

游戏特色

1、《NBA 2K20》新增了WNBA众所周知,WNBA是美国的女子篮球职业联盟,而全新的《NBA 2K20》则准备将这个女子篮球职业联盟加入其中,这将会对整个系列做出极大的改变,目前WNBA有多么强力还不得而知,WNBA的游戏模式究竟如何,是单一模式还是与NBA相同,还有待2K进一步的公布。

2、《NBA 2K20》改进了运球系统《NBA 2K20》向玩家承诺会对本作的物理系统做出改进,还将在多个方面进行重新润色,包括运球和控球,这两项也会通过对角色更好地处理以及AI意识的改变进行升级。总之,运球的时候会更加逼真、更加流畅,不那么笨重。

2K还强调本作不只会在图像上进行改进,动画同样会进行加强。2K希望游戏动画能更流畅、更逼真、更多样化。

3、《NBA 2K20》没有推人了在新作《NBA 2K20》中,不会在加入推人的设定,这应该不会对游戏玩法有本质上的改变,但会符合很多人的想法。正如大家知道的那样,游戏的社区在推人方面还是相当的分散,而且比起在游戏中加入推人,很多玩家会很讨厌这一设定。