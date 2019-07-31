火焰纹章风花雪月如何赚钱 火焰纹章风花雪月赚钱省钱方法一览

2019-07-31 09:41:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

火焰纹章风花雪月游戏中物品、修理武器价格高，缺钱是新玩家经常会遇到的问题，火焰纹章风花雪月游戏中怎么赚钱呢?下面和小编一起来看看火焰纹章风花雪月赚钱省钱方法介绍。

1、武器尽量等耐久快没了再修，铁钢剑斧弓都是55挺耐用的啊，而且修一次也就三百左右，铁剑追击，一个敌人掉2点耐久，没死的法术补刀，掉一点耐久和全坏的修理费用是一样的。

2、得钱快的方法就是平时每周找商人买鱼饵，然后攒到大规模繁殖事件去钓鱼，金色鱼全excellent能出三条铂金鱼，一条卖1000。

3、我是打讨伐，兵种都爱带骑士和飞的，一上来就把身上有东西的打死，然后直奔首领秒了，一次出好多金条。

4、刷出击，武器全用铁。

5、派留学生，我每次留学生出门都能挣10000+。

6、联网散步捡垃圾。