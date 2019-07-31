云顶之弈贵族枪剑阵容怎么搭配 云顶之弈贵族枪剑阵容搭配推荐

2019-07-30 17:58:52 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈贵族枪剑阵容怎么搭配

在讲阵容之前，首先要说的就是现在版本的节奏。随着大家对游戏的理解逐渐加深，每盘游戏的节奏也越来越快了，经常打狂暴鸡的时候就有两到三家被抬走了。为了适应现在的节奏，极地游侠，恶魔这些阵容已经很难上分甚至吃鸡了。评判一个阵容的好坏更多的取决于你是否能平滑过渡。前期放血拿装备也都不算战术了，只能是拿不到连胜最可怜的补偿了(连胜一定要能拿就拿，不要为了选秀权故意放血。经济是排在第一顺位的)

再说说六贵族成型的难点：

六贵族的组成：VN：1星卡

盖伦：1星卡

剑姬：1星卡

奥巴马：2星卡

日女：4星卡

天使：6星卡

六贵族的特点就是1星卡2星卡可以前期迅速凑成3贵族拿到BUFF，但是后面的组成是4星卡和5星卡，跳读极大，很不平滑。这就很容易造成后期D不到天使日女导致整局游戏崩盘。所以玩六贵族的话，要先选出合理的中期过度阵容，在积累经济的时候尽量降低自己血量的损失甚至拿到连胜补足自己的经济。在这种大方向上，贵族枪剑是我 锁发现的最适合六贵族体系的补足卡，可以弥补6贵族中期的尴尬局面。

先说我自己六贵族枪剑之前，还要说一下现在装备的选择。

只说针对贵族枪剑阵容的T1装备

1.离子火花：合成公式 魔抗+大棒(离子火花在加强之后效果极其优秀，200的真实伤害不管是前中后期都有奇效)

2.卢登：合成公式 大棒+眼泪(奥巴马装上之后，滑着滑着，对面就都被溅射暴毙了，我就经常发成两星奥巴马中期伤害5000+的情况，靠的就是卢登和离子火花)

3.红BUFF：合成公式 腰带+护甲(主要针对回血怪，比如最近很火的不死龙女，不死诺克以及救赎)

4.电刀：合成公式 攻速+眼泪(范围AOE伤害，效果优秀)

5.降星刀：合成公式 攻速+魔抗(有效制裁天胡选手，每场必备，可以说是T0装备)

6：救赎：合成公式 眼泪+腰带(主要是现在的救赎BUG，只要没有禁疗，范围内全部满血，这也是我强烈建议红BUFF必备的主要原因之一)