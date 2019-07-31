dnf7月30日更新了什么 2019dnf7月30日更新内容介绍

2019-07-30 17:55:13 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf将在7月30日进行更新优化调整，很多玩家还不知道dnf7月30日更新了什么，下面小编就为大家介绍将要更新的新内容。

dnf7月30日更新了什么

在即将开启的7月30日版本更新中，我们将会对地下城相关内容进行优化调整，其中部分通过NPC商店购买的礼盒所需材料有所变化，退还后获得的交换袖珍罐内容也将变更。如果在7月30日前退还礼盒，可获得原有材料;如果在7月30日版本更新后退还礼盒，可获得新的材料。

2019dnf7月30日更新内容介绍

以下为相关道具及材料变化：

请各位勇士提前做好准备，如有需要退还的装备或未打开的交换袖珍罐，请在7月30日服务器更新维护前尽快处理。