塞尔达聂耳龙怎么刷 塞尔达聂耳龙刷新点介绍

2019-07-30 17:55:02 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

塞尔达聂耳龙的刷新点在哪?现在就和小编一起看下吧。

聂尔龙会以固定的飞行路线在野外行动。玩家可以在拉聂尔大道-东门附近的高地上等待聂尔龙的到来。

聂尔龙到达这里的时间差不多为晚上21点左右。