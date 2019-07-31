荒岛求生怎么设置中文 荒岛求生中文设置方法介绍

2019-07-30 17:54:33 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

荒岛求生设置界面对应中文翻译是什么?现在就和小编一起看下吧。

游戏主界面

第一个MY GAME是进入我的游戏。

第二个MAP EDITOR是编辑地图

第三个OPTIONS是游戏设置

第四个QUIT TO DESKTOP是退出到桌面

OPTIONS设置界面

第一个选项GENERAL是游戏基本设置。

右侧详细选项

1、打开物品名称和提示

2、开启和关闭游戏准星ON是开启OFF关闭

3、准星移动到物品上物品发亮

4、是游戏里手表里显示的华氏度与摄氏度转换!默认华氏度，但国人习惯摄氏度!

5、游戏模式 这里是最高生存模式 里面还有普通模式和最低难度建造模式

6、设置附机出生的地图的方向偏移度，默认25度左右，即太阳日出东升方向偏25度，大家可以拿着指南针后，对着太阳月亮东升或者西落时查看偏移量!

第二个选项GRAPHICS是画面设置。

右侧详细选项

1、是画面质量自动调整，分成最低配置LOW 普通配置M开头 高级配置H开头 最高配置U开头 笔记本配置LAPTOP 以及截图上面的手动配置

2、分辨率

3、4、5不动

6、能见度

7、观察视野距离截图里面是最大 最小是VERY NEAP

其他的各个选项有了第一个自动基本上不用调节，想最好就全部打开到ON 再把调到U开头

第三个AUDIO是声音设置。

右侧详细选项

1、总声音音量其他不用管 4和6可以调节下

4、是动作音量

6、是按键音量

第四个INPUT是按键设置。

右侧详细选项

这个就是控制设置了基本上不用调节，最多调节下鼠标灵活度

主界面其它选项介绍：

地图编辑器MAP EDITOR

游戏里面选择了编辑地图就会进到这个画面

1、新建编辑地图 让后点右下角英文进去

2、再原来的新建地图上再编辑 点右边的地图 然后点中下面的第一个

(编辑完地图按ESC，出来后点SAVE保存的意思，其他选项都清楚第一个是再进去编辑 第三个设置画面(不需要设置)第四个是退出编辑)

然后开始游戏

MY GAME是进入我的游戏。

1、新游戏

是第一个，会出现一个世界数字(就是地图编号)OK就可以。

2、读取存档游戏

3、删除存档从新生成地图

好了下面2个是关于编辑地图的

右边可以看到作者编辑好的地图，如果自己编辑的地图保存了也会在，那么就可以直接用鼠标吧地图拖进世界地图里，下面的2个大的选项就会亮。第一个一看到保存就知道保存原有的地图，第二个是还原添加的编辑岛屿。