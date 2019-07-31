云顶之弈虚空游侠阵容怎么搭配 云顶之弈虚空游侠阵容搭配玩法

小伙伴们期待已久的云顶之弈终于正式开启了，好多小伙伴们在问其中这个游侠阵容要怎么进行搭配，小编今天就给大家带来了关于虚空游侠阵容搭配以及具体玩法攻略啦!
云顶之弈虚空游侠阵容怎么搭配
虚空游侠真正成型或是启动的方式有两种，一种是在8人口4游侠3虚空2斗士2极地千珏和大虫子来的时候，有句话说的好一靠羁绊二靠控制，那么大虫子和猪女加极地的控制可以让你把敌人按在地上揉拧5s以上，还有一种是拿到电刀和飓风到的时候，这个我们后面再说。而凭借着阵容中的多重控制(大虫子，猪女，寒冰，挖掘机和极地羁绊)，后排的保命能力和输出能力(千珏大招后排不死)，阵容有着出色的稳定性，加上虚空羁绊让队伍无视50%护甲，真正让对方的前排变成白纸瞬间爆炸，在PBE测试中全在前四，上分十分稳定。
棋子
千珏：核心，有多少青龙刀(女神泪+大剑)就给他多少，无限千珏大了解一下
大虫子：核心，鬼书(大腰带+大棒)，其他随意
寒冰：核心，电刀(女神泪+反曲弓)，飓风(金铲子+负极斗篷)，其他攻速吸血拉满就行
(PS:在云顶之奕美服测试服中有个和正式服不一样的装备机制飓风的额外攻击会触发装备电刀的充能和极地的羁绊的控制效果，搭配游侠羁绊的攻速加成效果非常非常的爆炸)
因为虚空游侠可以装备启动，而且射手是要发育的，所以吃连败是非常的舒服的(在云顶之奕中每隔几局大家会进入一个大家自选获得有着装备的英雄，开局大家就会遇见，这个机制是按由最后一名向第一名的顺序两个两个的选上去)，所以前期可以为了拿装备而卖血去拿到需要的装备,运气好连胜白嫖就跟不用说了。连败情况下不升人口定向获取装备，先白嫖虚空和游侠单卡，有对拿对，保证可以打过野怪，存下50块下再升级，血量不够卖两拨可以升人口D找单卡，连胜5人口升级人口一次，6人口升级人口两次，然后存50块钱直线拉8。
潘森是英雄联盟中比较老的英雄了，近期拳头官方放出了潘森重做的消息和视频，那么重做之后的潘森什么时候上线呢?下面来和小编一起看看吧。lol潘森重做什么时候上线下一个正式服的版本是9.15版本，所以重做后的潘森最早是在9.15版本上线，但是目前还没有在测试服进行测试，所以不排除在9.16版本上线。重做之
云顶之弈在9.14b新版本中很多英雄和装备都进行了调整，之前热门的一些阵容也是受到了一定的影响，那么新版本中哪些阵容厉害呢?下面来和小编一起看看吧。云顶之弈9.14b新版本什么阵容厉害阵容一：4枪手6剑士阵容这个阵容从牌面上看有点奇葩，但是实际效果还是很不错的，不论是前中期还是后期都是挺厉害的，而且
dnf在7月30日改版之后为玩家增加了一个活的时空精炼石的获得渠道，就是灾难模式了，那么这个新出的灾难模式在哪呢?下面来和小编一起看看吧。灾难模式和强袭/黎明的进场方式差不多，属于哈林地区的特殊副本，只不过这个副本又和希望副本类似是个周常副本。怕有人不刷强袭和黎明，那我再换个参照物，灾难模式就在大家
dnf今天更新后上线了一个可以搬砖精炼时空石的新地图，不过这个副本每周有入场次数限制的，那么打完了之后什么时候才能够充值呢?下面来和小编一起看看吧。dnf灾难领域次数什么时候刷新灾难领域每周只能进10次，而且这10次是账号绑定的，并不是每个角色都能进10次。因为官方的更新公告并没有给出具体的重置时间
云顶之弈中的单核偷鸡阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于单核偷鸡阵容的相关搭配推荐分享啦!云顶之弈单核偷鸡阵容怎么搭配单核偷鸡的逻辑在于，绿叉、龙牙、狂徒、复活甲、饮血剑，科技枪这几件存活装的存在，能够使一个核心极其难被去除，在挂件们倒下之后，以一敌多收割战局。所
《精灵宝可梦》中烈箭鹰应该如何配招，和小编一起来了解一下吧。烈箭鹰配招推荐：重速度物攻+/重物攻速度+：勇鸟(Z)+闪焰冲锋+鸟栖+剑舞;重HP速度+：挑拨+鬼火/顺风+鸟栖+勇鸟。
有玩家想知道塞尔达中的瓦希·辽科神庙如何通过，那么小编就来介绍一下吧。瓦希·辽科神庙攻略：1.从左边的吹风口加速起跳开滑翔伞可以飞到右边的宝箱处。2.打开宝箱后跳下来从中间走进去，沿着右边的风口加速起跳开滑翔伞向前飞。3.飞过去之后从中间台子处的风口加速起跳开滑翔伞向前飞，落地之后右边的台子上有个宝
死亡细胞巨人崛起怎么进洞穴?现在就和91小编一起看下吧。出生点拿了山洞钥匙，走到山洞门是关的。然后把钥匙放到门旁边那个墓碑上。门就会开启了。
dnf门禁在哪里查?现在就和91小编一起看下吧。玩家可以通过腾讯游戏安全中心查询是否受到门禁处罚。点击进入腾讯游戏安全中心进入腾讯游戏安全中心网页后，点击处罚查询。然后根据提示登录账号后，如果有受到门禁处罚，就会显示出来。
泰波尔斯怎么打单人?现在就和小编一起看下吧。DNF单人泰波尔斯通关攻略一般小怪的血量是1.5亿左右，一般90A+大贪食即可一套技能带走。第一个精英怪的血条是70条左右，而且精英怪的伤害很高，一般挨上两技能就得死，需要玩家们学会通过走位躲避怪物的技能。第二个精英怪的血条是75条左右，而且出场时会召唤复