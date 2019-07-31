云顶之弈虚空游侠阵容怎么搭配 云顶之弈虚空游侠阵容搭配玩法

2019-07-30 17:54:26 来源：91单机游戏 编辑：msc

小伙伴们期待已久的云顶之弈终于正式开启了，好多小伙伴们在问其中这个游侠阵容要怎么进行搭配，小编今天就给大家带来了关于虚空游侠阵容搭配以及具体玩法攻略啦!

云顶之弈虚空游侠阵容怎么搭配

虚空游侠真正成型或是启动的方式有两种，一种是在8人口4游侠3虚空2斗士2极地千珏和大虫子来的时候，有句话说的好一靠羁绊二靠控制，那么大虫子和猪女加极地的控制可以让你把敌人按在地上揉拧5s以上，还有一种是拿到电刀和飓风到的时候，这个我们后面再说。而凭借着阵容中的多重控制(大虫子，猪女，寒冰，挖掘机和极地羁绊)，后排的保命能力和输出能力(千珏大招后排不死)，阵容有着出色的稳定性，加上虚空羁绊让队伍无视50%护甲，真正让对方的前排变成白纸瞬间爆炸，在PBE测试中全在前四，上分十分稳定。

棋子

千珏：核心，有多少青龙刀(女神泪+大剑)就给他多少，无限千珏大了解一下

大虫子：核心，鬼书(大腰带+大棒)，其他随意

寒冰：核心，电刀(女神泪+反曲弓)，飓风(金铲子+负极斗篷)，其他攻速吸血拉满就行

(PS:在云顶之奕美服测试服中有个和正式服不一样的装备机制飓风的额外攻击会触发装备电刀的充能和极地的羁绊的控制效果，搭配游侠羁绊的攻速加成效果非常非常的爆炸)

因为虚空游侠可以装备启动，而且射手是要发育的，所以吃连败是非常的舒服的(在云顶之奕中每隔几局大家会进入一个大家自选获得有着装备的英雄，开局大家就会遇见，这个机制是按由最后一名向第一名的顺序两个两个的选上去)，所以前期可以为了拿装备而卖血去拿到需要的装备,运气好连胜白嫖就跟不用说了。连败情况下不升人口定向获取装备，先白嫖虚空和游侠单卡，有对拿对，保证可以打过野怪，存下50块下再升级，血量不够卖两拨可以升人口D找单卡，连胜5人口升级人口一次，6人口升级人口两次，然后存50块钱直线拉8。