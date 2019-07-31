战地5游戏无法保存进度怎么办 战地5游戏无法保存进度解决方法

2019-07-30 17:53:34 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

《战地5》游戏无法保存进度怎么办?那就和小编一起来看看吧。

无法保存进度解决办法：

首先打开我的电脑→右键我的文档→属性→位置，点击还原默认值，会提示我的文档里的文件移动到还原后的地方。

移动后的位置可能是c:\users\xxxxxxx\Documents,然后不要管他在哪，因为你可能发现Documents里什么东西都没有。

这时候在打开我的文档里Battlefield V文件夹里的settings文件夹，不用删tmp文件，进游戏(建议右键属性，以管理员身份运行打勾)后全部设置好再退出，再看这文件夹，你会发现tmp自动不在了，再进游戏设置都保存了。