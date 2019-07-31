挂机吧勇者药水怎么用 药水使用方法解析一览

2019-07-30 16:49:08 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《挂机吧!勇者》中，玩家的队伍会在挂机战斗的过程中不断地消耗生命值，那要如何让他们回血呢，很多小伙伴们都不是很清楚，那么下面我们就为大家带来挂机吧勇者药水怎么用攻略，一起来看看吧!

药水使用方法

冒险界面红圈内放置，因为暂时不能丢弃，如果不想占用大量仓库空间建议不要挂掉落药水的关卡

以上就是挂机吧勇者药水使用方法介绍了，如果你对游戏感兴趣，不要忘记关注我们91单机网，我们还会为你带来更多的游戏攻略介绍。