火焰纹章风花雪月铁匠铺如何解锁 火焰纹章风花雪月铁匠铺解锁方式详解

2019-07-30 14:14:13 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

火焰纹章风花雪月中武器即将用坏想拿去铁匠铺修理却发现还没解锁，那么具体怎么解锁呢?下面小编给大家带来火焰纹章风花雪月铁匠铺解锁方法介绍。

铁匠铺解锁方法

铁匠铺的解锁时间大概是游戏里的8月份期间，在主线任务第一次捡到死神骑士的战役通关后，散步模式下可以接到铁匠让玩家帮忙找材料的任务，完成该任务后就能解锁铁匠铺。

修理武器所需要的材料可以通过在商人处购买获得，如果资金比较短缺也可以通过学生指导里安排两名学生进行养马相关的活动获得。