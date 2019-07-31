dnf苍穹碎片宝箱是自选吗 dnf苍穹碎片宝箱怎么选择奖励

2019-07-30 13:41:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf的新活动的苍穹碎片可以兑换宝珠箱了，这个宝箱中有两个宝珠，能不能自己选择宝珠是玩家们都关心的问题，那么具体怎么样呢？下面来和小编一起看看吧。

dnf苍穹碎片宝箱是自选吗

新出的宝珠箱不是自选的，还是随机。宝珠是不是自选的话但是还是可以碰碰欧气的，比如说3400个材料，换个十来万暴击宝珠还是很赚，另外要提醒大家的是不能交易的，是帐号绑定。

要想兑换宝珠箱的话需要1200碎片，很多玩家已经为此准备有一段时间了，放弃的话也比较可惜。宝珠的属性不能升级。不过就算是随机卡片很有可能还是会降价吧，概率低但是人多。关于属性方面是 泰波尔斯和哈林所有粉卡的宝珠，是没升级的魔剑士 。

以上就是小编为大家带来的dnf苍穹碎片宝箱可以选择奖励吗最新相关资讯。