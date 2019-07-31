云顶之弈狗熊怎么玩 拉面熊全阵容介绍

2019-07-30 11:32:54 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

虽然9.14版本刺客最强，但是拉面熊依然是非常的强力，甚至可以打得过刺客流，今天91小编就给大家带来了拉面熊全阵容介绍，希望能够帮助到大家。

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拉面熊全阵容解析

套路核心拉面熊的核心装备就是火炮，而且是两个火炮，双火炮加持下狗熊瞬间化身拉面大师，视觉效果拉满。

整体以斗士Buff为前期核心，后期补充其他羁绊增强狗熊的输出，攻速装备全部优先放给狗熊，双火炮+羊刀的情况下取胜是比较稳的。

这里推荐两套以狗熊为核心的拉面阵容。

套路打法①极地拉面熊

狗熊、大虫子、机器人、挖掘机、冰女、凤凰/寒冰、猪妹、火男

极地拉面熊的特色在于控制，狗熊打出的闪电链也能够触发极地的冰冻效果，一爪冻一排的终极快乐让对方动弹不得。

②狂野拉面熊

狗熊、大虫子、机器人、狼人、豹女、纳尔、狐狸

狂野拉面熊的特点在于狂野Buff与双火炮+羊刀的互相配合，爆炸的攻速带来最畅快的拉面体验，敌方后排消失就在一瞬间。

运营思路前期(1-4人口)

刚开始的选秀环节我们一定要拿反曲弓，双火炮+羊刀需求的5个反曲弓是非常难拿齐的，如果说前期选秀+三轮小兵没有拿到2个反曲弓的话，最好不要选择这个套路。

初期我们的前排英雄选择以斗士为主，并且前三轮最好假赛卖血，争取在下一轮选秀中再拿一个反曲弓，之后可以选择虚空斗士、斗士游侠、斗士狂野等等体系打工。