全面战争三国公孙瓒抓取招募太史慈 公孙瓒抓取太史慈心得详解

2019-06-01 14:13:17 来源：91单机游戏 编辑：zw

在全面战争三国游戏很多小伙伴都想获取太史慈，但是不少玩家不知道怎么抓取招募，很多小伙伴都知道全面战争三国游戏中公孙瓒派系坐落在非常北边的地段，其前期是可以试着招募太史慈的，不过不一定成功，但是不要着急，下面小编为大家带来全面战争三国公孙瓒抓取太史慈的方法技巧介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧!

公孙瓒开局抓太史慈方法

自己试了几次都成功了

第3回合前拿下北平港口，别带太多兵(你部队多了太史慈就不敢来了) 然后过回合你就会看到太史慈坐船过来打你了

第4回合出港口一点伏击(注意别让公孙瓒带队，太史慈被伏击了会怨恨带队那个) 然后就看脸吧，自动一般都可以抓到，没抓到也没关系，只要没死，太史慈会败退开一点，然后存档上去抓他吧，太史慈初始对汉只有40多忠，抓到一般都会投降的。

以上就是小编为大家带来的关于公孙瓒抓取太史慈方法的介绍了，希望小伙伴们喜欢。