三国全面战争中将领满意度提升方法是什么 中将领满意度提升技巧介绍

2019-06-01 14:05:42 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都不清楚在《三国全面战争》游戏里满意度的效果、影响 因素及提升方法是什么，很多小伙伴都知道在《三国全面战争》中人物的“满意度”是在分配将领和任命官员是需要留意的重要数据之一，否则可能会引发派系内战等严重后果。下面一起来看看提升方法吧。

三国全面战争

满意度可以衡量一名角色对于工作的满意程度，满意度高的角色就会忠诚于你。如果满意度降低的话，角色就可能会选择离开你的派系而寻找新派系。

假如一名高位官员角色叛变了，就会引发派系内战，从而派系分崩离析。

因此角色的满意度十分重要，通过角色面板或主界面的角色列表来时刻注意角色的满意度。

影响满意度的因素有很多，官职则是最主要的因素之一。有些角色十分渴望官职和高位，例如【官职】或【名爵】，官职从【府属】处可以任命，【名爵】则从角色面板可以晋升，等级越高提升满意度数值越高(声望等级会影响【名爵】)。

※渴求高位指的是角色面板处的【名爵】，提升【名爵】需要每回合支付更高的俸禄。

※缺乏目标指的是【府署】处的官职，可以根据具体角色的技能和特点来任命。

某些角色可能会具有提升角色满意度的技能，例如储君、丞相或担任派系领袖的指挥，他们可以从特性、关系或与喜欢的派系有良好的外交关系而感到满意。

根据不同的特性和性格，还有更多的例子，都会因人而异。

因此想要查看某位武将满意度的具体信息，可以在右下角小地图的【角色名单】处，将鼠标悬停在武将右侧的人脸标志上查看。

三国全面战争 画面镜头设置

几乎没有任何一种方法能让所有的角色都满意。例如一个坚定的和平主义者可能会对你所发动的战争感到不满，而一个暴躁的军国主义者可能会希望在战场上度过他的一生。

找到一个平衡点，或努力满足你最喜欢的角色/能够为派系贡献最大价值的角色，是一统天下的关键。

以上就是小编为您带来的三国全面战争中满意度的作用和影响因素及提升方法详解，希望能让玩家们玩的更加得心应手哦，朋友们下期再见!