全面战争三国董卓玩法速推技巧是什么 董卓玩法速推技巧分享

2019-06-01 14:02:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在全面战争三国游戏中传奇难度董卓怎么开局?很多小伙伴都此都不太了解，这里给大家带来了全面战争三国董卓玩法速推流程攻略介绍，一起来看下文中具体的玩法吧。

董卓玩法速推流程攻略

三国由于是历代全站里首次使用部曲制度，出现了3武将同一部队，导致移动距离计算出现问题。

1.一只部队里移动距离由3武将移动距离最低的决定。

2.召幕部队的第一个武将移动力为0，但是招募的第二、三个武将的移动力是满的(为了防止本来移动力满的部队招募部队后突然不能动)

3.全骑兵的移动距离最远，武将默认是骑兵，所以武将带全骑兵或者光杆跑得最快

这导致：招募三个武将ABC,将A解散，BC组成的部队移动力是满的或者将BC分离出去，BC再招募武将，这只部队移动力依然是满的。

应用：可以用全武将连续不断的攻城，攻城后解散移动力空的武将，再招募武将，可以继续出发，只要招募部曲的上限未到，一回合游历全国。

对于叛军和境内的敌军，也可以用武将海将其淹没。

空降的部队本来没有移动力，解散第一个武将后，移动力恢复了，到达边境后可以继续招募武将，再将第一个武将解散，剩下的武将继续前进，永动机的存在。

由于是速推，董卓开局解散全部部队，出门有4件物品还是很不错的。

利用快速建造，拿到减少20%建筑花费的经济增长BUFF。

利用胁迫的外交特性，和汉帝国交易2次领土，拿到颍川郡，直接贴近曹操