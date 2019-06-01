圣女战旗第五章玩法技巧是什么 第五章无战败+双宝箱收集方法介绍

2019-06-01 14:00:43 来源：91单机游戏 编辑：zw

圣女战旗第五章怎么过?有些关卡中有宝箱可以收集，有些玩家不知道具体的位置，小编这里给大家带来了“Muramasa123”提供的圣女战旗第五章无战败+双宝箱收集图文攻略，需要的同学一起来看下吧。

第五章无战败+双宝箱收集图文攻略

大局分析：

这关的侧门很绕还有重兵把守，所以为了八回合内完成我们必须直冲正门。

从这里我们可以看到，广场上有两个炮兵，而开门之后双将(wang)领(zi)和墙外的第三个炮兵都会冲过来，干死一个后敌军还有全体buff，想苟着围攻将领会被对面大炮狂轰烂炸。所以八回合看似是太少，实际上是太多没有正确的应对敌人的方式我们早在八回合结束前就会死人失败。所以，我们只能绝挣一线，用迪昂和欧斯卡砍掉炮兵后用几乎全部主力在一回合内同时击败两个将领。

同时，由于第二个宝箱离我们较远，我们需要缪拉靠着特殊的走位来保证能快速拿到它又不让大局受到少一个主力输出的影响。

布阵&装备解析：

由于缪拉的离开，我们本来就不多的主力输出就变得更加紧张了，所以我们需要拉纳拿着拿妹初始的试验滑膛枪来辅助输出。战场可以分为左、右和主战场。在左战场有我们要拿的箱子但拿妹单人独枪足以破之;右战场两个轻骑则需要耗费德赛大约两回合的时间——欧斯卡必须要去砍炮兵保证一击必杀，所以这两个轻骑只能由德赛来解决;而最重要的是主站场的布阵，经过我的试验，走位的时候几乎不能偏差一点。所以布阵要点是拿妹在左上，迪昂在中/前方保证能一下走到门前，其余无所谓。

第一回合：

走位如图，一定要保证缪拉和迪昂分别在大门的左右两边，以及爱梅跟着主力部队去主战场。