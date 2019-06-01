圣女战旗欧珍妮的小剧场支线任务怎么玩 小剧场支线任务玩法心得一览

2019-06-01 13:58:43 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都想知道在圣女战旗游戏中欧珍妮的小剧场怎么玩?游戏中每个章节中都有一些小支线，有些支线需要完成解密才能开启，这里给大家带来了圣女战旗欧珍妮的小剧场支线玩法介绍，一起来看下吧。

欧珍妮的小剧场支线玩法介绍

首先把这5块板子编了号(其实到后来我听出来是升调了但是实在记不住)

之后就方便多了，一共要听三次，第一次15525，第二次312342，第三次1234523。

以上就是圣女战旗欧珍妮的小剧场支线过关方法介绍，希望对大家游戏有帮助。