全面战争三国卡logo进不去怎么解决 卡logo进不去解决方法详解

2019-06-01 13:56:41 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴在进入全面战争三国游戏时遇到了卡logo进不去的情况，很多小伙伴都不知道怎么解决，小编这里给大家带来了全面战争三国卡logo进不去解决方法介绍，需要的同学快来看一下吧。

卡logo进不去解决方法

就是在网上随便找了个三国的存档然后将save文件放入C:\Users\用户名\AppData\Roaming\The Creative Assembly\ThreeKingdoms\save_games文件夹里(有隐藏的文件夹记得打开显示隐藏文件夹)，弹出启动器后，不要点开始游戏，要点下面的继续战役，就能进入游戏了，然后大家可以退回到主界面，自己重新开个新档玩游戏。

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