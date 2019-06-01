魔兽世界德拉诺之王的时光漫游怎么玩？有哪些奖励内容

2019-06-01 13:55:28 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魔兽世界德拉诺之王的时光漫游是新上线的副本内容，有哪些奖励呢，91单机小编给大家带来魔兽世界德拉诺之王的时光漫游坐骑奖励介绍

德拉诺之王的时光漫游奖励怎么样

新坐骑

德拉诺漫游将会带来两个新坐骑：兽王的铁牙雷象(Beastlord's Irontusk)和兽王的战狼(Beastlord's Warwolf)，售价均为5000时空漫游徽章。

开放副本

根据暴雪的安排，德拉诺之王时光漫游将开放下列副本：

血槌熔渣矿井

影月墓地

永茂林地

钢铁码头

奥金顿

通天峰

周常任务

100级以上的玩家可以排队进入德拉诺时光漫游副本，120级玩家在伯拉勒斯/达萨罗可以接到周常任务，完成5个时光漫游副本。奖励为一件普通模式达萨罗之战的装备。