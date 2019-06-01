魔兽世界德拉诺之王的时光漫游怎么玩？有哪些奖励内容

魔兽世界德拉诺之王的时光漫游是新上线的副本内容，有哪些奖励呢，91单机小编给大家带来魔兽世界德拉诺之王的时光漫游坐骑奖励介绍
德拉诺之王的时光漫游奖励怎么样
新坐骑
德拉诺漫游将会带来两个新坐骑：兽王的铁牙雷象(Beastlord's Irontusk)和兽王的战狼(Beastlord's Warwolf)，售价均为5000时空漫游徽章。
开放副本
根据暴雪的安排，德拉诺之王时光漫游将开放下列副本：
血槌熔渣矿井
影月墓地
永茂林地
钢铁码头
奥金顿
通天峰
周常任务
100级以上的玩家可以排队进入德拉诺时光漫游副本，120级玩家在伯拉勒斯/达萨罗可以接到周常任务，完成5个时光漫游副本。奖励为一件普通模式达萨罗之战的装备。
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