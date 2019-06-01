圣女战旗伪娘间谍王室支线任务怎么玩 第十二章支线任务玩法技巧介绍

2019-06-01 13:55:18 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都想知道在圣女战旗游戏中伪娘间谍王室支线怎么做?对于十二章的支线很多小伙伴都不清楚怎么打，小编这里给大家带来了圣女战旗第十二章支线攻略介绍，好奇的小伙伴一起来看下吧。

第十二章支线攻略

第十二章支线任务，伪娘通关第一阶段先向下方移动一格，引诱三个小怪攻击你，靠反击打死两个小怪后与ACE交谈(注意第一个ACE必须满血否则吃不了两个重骑兵的必杀)。

第二阶段先把火枪换成白装向左下角稍微走几步引诱第一个离你近的小怪出现后打死他，然后跑到第二个小怪正下方引诱第二个小怪与ACE出现，反击打掉第二个小怪大半条血后与ACE交谈(ACE半血)，然后结束回合让ACE收人头。

第三阶段直接向右上角走几格引诱掷弹兵出现，反击后打死他，然后向上走几格引诱第三个ACE下来，反击后与之交谈，然后即可往鲨鱼那里移动了。

剩下阶段靠三个ACE吃下必杀后，用反击打死重骑兵和掷弹兵，主动进攻消灭两个炮兵即可。

不知道圣女战旗伪娘间谍王室支线怎么做的同学，可以做个参考，祝大家游戏体验愉快!