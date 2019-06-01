只狼机关斧怎么获取 机关斧获取心得分享

2019-06-01 13:48:29 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在只狼中有着许多的武器，每一个武器都有着不同的效果，可以搭配不同的配合，发挥出不一样的效果。机关斧作为其中的一件装备，也让许多玩家想要获得，但是不少玩家不知道怎么获取，今天小编就给大家带来有关于只狼机关斧获得的攻略，想要的玩家来看看吧。

只狼机关斧战斗图

机关斧在平田宅邸，佛像使用铃铛，进入几年前的平田宅邸，沿路往前走，进右边庭院有一个佛堂，击杀佛堂附近的敌人，调查佛堂得到机关斧。

机关斧位置

去雕佛师左侧的佛像供奉铃铛，进入平田宅邸。

激活鬼佛后可以直接从右边跳入水里，通过冲刺，能追上一条鱼并砍杀，得到宝鲤鳞片(晚了它就跑了)。边上有个奇怪的罐子，能用鳞片换一些很珍贵的物品。

对于宅邸，你可以选择从正门突破，也能从房顶一路潜行进入。大门后面有鬼佛。

沿路到下一个区域，走房顶依旧是最省事的方法。在一个院子里，能看见两个杂兵守在一个小佛堂前，清理他们后打开佛堂，得到忍斧。

这一篇关于机关斧获得方法的攻略相信是很详细了，每一个看过本文的玩家都可以回去打开电脑试一试，相信你也能成功获得这把武器。