DNF美味的粽子怎么获得？速刷方法是什么？

2019-06-01 13:47:23 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF美味的粽子是游戏端午节活动道具，要如何获取呢，91单机小编给大家带来美味的粽子道具获得方法吧，希望能够帮助到大家。

美味的粽子道具获得方法

DNF美味粽飘香活动攻略 美味的粽子道具怎么获得?DNF美味粽飘香活动时间从2019年的6月6号开启到2019年的6月18号结束，玩家在活动期间过关推荐地下城就可以得到竹叶，收集竹叶后进行操作。

玩家将收集的竹叶给予赛丽亚房间的NPC【粽子大师】，就可以得到美味的粽子道具了

活力肉粽：

鸿运甜粽：

DNF美味粽飘香活动时间以及奖励如上，恢复疲劳值和得到星空深渊灵石，奖励还是可以的。