全面战争三国孔融护甲属性怎么样 装备属性攻略详解

2019-06-01 13:47:09 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在全面战争三国游戏中，装备是多种多样的，并且每一件装备都有着不一样的效果，甚至有些可以被称为神装。也会在玩家游玩的过程中，在各个方面带来巨大的加成。以下就是小编给大家带来全面战争三国孔融护甲的攻略，希望对大家有所帮助。

全面战争三国孔融护甲属性图

孔融的护甲

10护甲(基本)

水+15智路

土+6权威

远程格挡概率+30%

启用：鼓励

重量与契合度非常完美，为贵胃阶层的战士所量身打造

以上就是关于孔融护甲的攻略了，大家通过上面的属性图片也可以知道，这是一件非常强大的装备，玩家们可以好好的利用它，发挥奇效。