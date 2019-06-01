DNF普雷尼副本怎么打？刷图机制是什么？

2019-06-01 13:45:36 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF普雷尼副本是新上线的4人本，刷图难度怎么样呢，91单机小编给大家带来DNF普雷尼副本打法攻略，一起来看看吧。

DNF普雷尼副本打法攻略

有的玩家说：国服特色的安图妮副本，给玩家带来了希望!经过玩家的实测，副本的难度有点强大：本来普雷妮就是用来练手，并且给玩家刷一些精炼的，难度不高，毕业装备是可以强杀的。但是由于超时空尼的存在，导致副本不可能让玩家轻松刷，否者90的副本难度高于95怎么办?

副本流程展示：完成普雷的主线剧情任务之后，就可以刷普雷伊西斯的4人本了。和之前的安图妮、卢克妮一样，打完一个地图之后激活下一个地图。区别就是：之前的副本是固定的，但是普雷副本数量巨大，每天刷新5个不同的区域，玩家就可以分别熟悉各种副本的机制，为团本做准备。

刷副本无需门票

还有一个地方和安图妮不一样：刷副本的时候是不要门票的。所以说玩家刷副本虽然难度比较高，但实际上会奖励史派克、团本的材料*8。其中怪物等级为135级，由于无门票消耗，玩家就可以刷每日，升级武器和首饰+特殊装备了。而且升级的材料也是直接每日获取的，玩家的升级消耗和周期大大的减少和降低。这样的设定，和现在的4人本是一样的，翻拍奖励也是会出现金牌。



每日奖励时空石

除了时空石之外，每日的团本材料也是比较不错的。每天8个材料，一周就是56个材料。等于说毕业周期比韩的要缩短30%。等于说国服多参团一次。时空石的获取突进之前只能刷图循环图搬砖。但是现在就不同了，玩家可以刷每日拿到不错的奖励：副本每日通关奖励为8~20个精炼时空石。