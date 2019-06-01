全面战争三国黄邵阵营特性是什么 黄邵派系特色详解

2019-06-01 13:44:42 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道黄邵是全战三国黄巾DLC中三个可选黄巾势力之一，黄巾之乱结束后于汝南郡、颍川郡附近活动，很多小伙伴都想知道全面战争三国黄邵阵营有什么特性，好奇的小伙伴和小编一起来看看吧!

黄邵派系特色介绍

初始难度极难。

人物特长为学士，擅长对付敌军将领及高技能对手，但容易受到数量压制。人口增长提升4000，近战步兵近战闪避增加10。

派系专攻为黄邵之才，能提升人物经验，增加研发速率。游戏风格为科技与智慧。

特殊兵种神箭团，司职压制，远程伤害优秀，但近战非常脆弱。

特殊建筑园林，提升研发速率和满意度。

特殊政策求贤，有概率找到优秀的人物。

以上就是黄邵阵营的特色介绍。