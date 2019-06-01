oppo a9x怎么设置屏幕亮度 屏幕亮度快速设置教程分享

2019-06-01 13:42:04 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少网友都想知道oppo a9x怎么设置屏幕亮度?很多小伙伴对此还不太了解，下面小编就为大家带来设置屏幕亮度方法介绍，好奇的小伙伴接着往下看吧。

oppo a9x怎么设置屏幕亮度?

1、进入手机【设置】--点击【显示与亮度】，如下图：

2、进入【显示与亮度】找到【自动调节亮度】一栏，即可开启或关闭自动亮度;也可手动拖动横行条来调节屏幕的亮度。

3.下拉手机状态栏，点击手动亮度，即可切换为自动亮度;反之可切换为手动亮度，拖动横行条来调节屏幕的亮度。开启屏幕自动调节亮度之后，屏幕亮度会根据环境的光照强弱条件进行自动调节。

以上就是oppo a9x设置屏幕亮度教程的相关内容。