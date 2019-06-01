全面战争三国江东征服战怎么打？获胜技巧是什么？

2019-06-01 13:41:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国江东征服战想要攻城还是很难得，要如何获胜呢，91单机小编给大家带来全面战争三国江东征服战打法。

全面战争三国江东征服战打法攻略详解

开局老规矩，暂停，编辑队伍，看看敌我队伍， 一开始进去头有点疼，没有弓箭手，好在对面大部分的敌人都在城外面。

开始打，戟兵在盾兵后面，盾兵开阵，武将开+50%远程防御的技能，戟兵最好不好开阵。 弩兵在两侧射(弩兵没法用火箭，对拆敌方箭塔没用处干脆就用光弹药) 骑兵先藏起来。

戟兵不开阵的原因是因为开了阵法不能奔跑太慢了，由于开始的时候对面的骑兵有些多了必须要先清了对面的骑兵，而且戟兵清骑兵很快。 这个时候需要剩下2-3队戟兵最佳 后续还用得到。

这个时候，藏在一旁的骑兵出击， 一队追着对面弓箭手砍，另一队背冲对面的步兵让对面步兵迅速闪白。(连锁白很重要)

对了，这一关呢我不推荐斩将，我试过开局斩将，太慢了。

这个时候在最左侧会来一队援兵，最有价值的就是两队带火箭的弓箭手， 这个带火箭的弓箭手很重要!!!

对，没错，拆箭塔的重要就是交给他们了。 他们的弹药拔光了箭塔任务就完成了，射对面的士兵属于送的。

我觉得只要拆了两座箭塔就足够了， 但是最好弹药留着射光对面箭塔，AI的箭塔加特林一样。然后把你右边剩下的兵力移到左边拆光的箭塔 冲进去。

左边入口有一队戟兵，用己方的戟兵和对面肉搏的同时调集一堆骑兵(太窄了，一队足够了) 背冲过去，一次不白，再来一次就白了。剩下的，用你的谋士去占领对面的士气点(占领那个能获得士气，我以为占领然后读秒就赢了。)

对面的城内的只剩下武将的骑兵，这时候你用孙坚的技能减少士气(这个技能也是只能用一次的)然后再加上上面提到的2-3戟兵平砍上去(这个时候对面已经没有箭塔了) 再利用骑兵反复冲锋。

这一关也过了。