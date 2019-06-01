dnf618红眼改版好不好 dnf618红眼改版技能属性分享

2019-06-01 13:40:30 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道dnf将在6月18日的时候对很多职业进行一个改版，很多小伙伴都好奇这次红眼改版怎么样，想知道的小伙伴来和小编一起看看dnf618红眼改版技能介绍吧!

dnf618红眼改版怎么样

首先我们说一下红眼改版的情况：第一，技能数据的提升;这一点是全职业的特点，红神数据提升属于中上等，12%左右的整体提升，大技能达到了18%~20%;第二，BUFF技能的改版;两个BUFF都已经对全技能增加伤害了，嗜血和暴走双主动BUFF可以吃到国服特色宝珠的，不愧是亲儿子职业; 第三，技能的形态的改版和优化，一个技能重做，多个技能优化，实战效果非常的出色!

伤害提上140亿

改版前伤害实测：改版前的15秒打桩伤害，双血剑四崩山击大概是370亿多一点的伤害。体验服的伤害可定是没有正式服高的(BUFF换装、装备打造都不是毕业的)改版前一个血剑大概16亿左右，因此算作我改版前15秒伤害为355亿。

改版后伤害实测：改版后的15秒打桩，由于暴走的减少冷却从25%变成了20% 所以只能用出一个血剑了。15秒打桩提升为21.4%。可以看到，改版后我的20秒打桩已经接近490亿了。真是提升高到30%左右。这还是没有国服特色宝珠的加成!红神的绝大部分BUFF技能都是主动技能。

狂战封神倒计时

也就是说目前你的红神差不多都有20%~30%的提升。尤其是国服宝珠拉满的玩家，直接提升30%是非常轻松的。不过小狐狸觉得，目前鬼剑士的一哥是剑影，但是6.18改版之后，剑影的幻神体验卡也就到期了。韩服的剑影至少半年的幻神地位，但是到了国服，由于吃不到国服特色，导致实际的伤害和改版后的及狂战不相上下，不过技能形态、输出机制、爆发能力还是剑影更加的出色吧。

以上就是小编为大家带来的关于dnf618红眼改版技能介绍啦!