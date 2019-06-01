三国全面战争武将满意度怎么增加？快速提升忠诚度方法是什么？

2019-06-01 13:29:13 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争武将满意度十分重要，决定了是否会反叛，91单机小编给大家带来三国全面战争武将满意度提升方法。

《三国全面战争》中人物的“满意度”是在分配将领和任命官员是需要留意的重要数据之一，否则可能会引发派系内战等严重后果。

三国全面战争

满意度可以衡量一名角色对于工作的满意程度，满意度高的角色就会忠诚于你。如果满意度降低的话，角色就可能会选择离开你的派系而寻找新派系。

假如一名高位官员角色叛变了，就会引发派系内战，从而派系分崩离析。

因此角色的满意度十分重要，通过角色面板或主界面的角色列表来时刻注意角色的满意度。

影响满意度的因素有很多，官职则是最主要的因素之一。有些角色十分渴望官职和高位，例如【官职】或【名爵】，官职从【府属】处可以任命，【名爵】则从角色面板可以晋升，等级越高提升满意度数值越高(声望等级会影响【名爵】)。

※渴求高位指的是角色面板处的【名爵】，提升【名爵】需要每回合支付更高的俸禄。

※缺乏目标指的是【府署】处的官职，可以根据具体角色的技能和特点来任命。

某些角色可能会具有提升角色满意度的技能，例如储君、丞相或担任派系领袖的指挥，他们可以从特性、关系或与喜欢的派系有良好的外交关系而感到满意。

根据不同的特性和性格，还有更多的例子，都会因人而异。

因此想要查看某位武将满意度的具体信息，可以在右下角小地图的【角色名单】处，将鼠标悬停在武将右侧的人脸标志上查看。

三国全面战争 画面镜头设置

几乎没有任何一种方法能让所有的角色都满意。例如一个坚定的和平主义者可能会对你所发动的战争感到不满，而一个暴躁的军国主义者可能会希望在战场上度过他的一生。

找到一个平衡点，或努力满足你最喜欢的角色/能够为派系贡献最大价值的角色，是一统天下的关键。