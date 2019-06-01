全面战争三国武将BUFF怎么触发？叠BUFF技巧是什么？

2019-06-01 13:27:15 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国武将BUFF的加成很高，要如何触发叠加呢，91单机小编给大家带来全面战争三国武将BUFF触发条件详解，想要了解的玩家们就一起来看看吧!

顶级名将吕布、关羽、张飞、赵云开局都自带装备，无论是装备还是五行属性带来的差异并不大，关键就在于高级别的专属技能和BUG级别的亲友死亡带来的BUFF。

下图可以看出，关羽由于带满了BUFF，总计带来60%闪避和12%护甲，直接化身战神。

武将之间的亲友BUFF共有三级，分为好友，亲属，义亲。

好友在场+%6近战躲避和6%远程格挡，死亡时给队友回复9000血，+40%攻击，+12近战躲避。

亲属在场+24士气和12%护甲，死亡时给回复18000血，队友+70%攻击和回复18000血，+18近战躲避。

义亲在场+%12近战躲避和12%远程格挡，死亡时给队友回复24000血，+100%攻击，+24近战躲避。

两武将之间可以同时存在亲属和义亲两种关系，如果3人相互之间都是亲属和义亲的关系，当其中一人死亡时，另外两人将瞬间回42000血，+170%攻击，+42近战躲避。加上亲属和义亲在场BUFF，近战躲避直接上90，攻击破万和满血，战场上无双千人如割草。