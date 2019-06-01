圣女战旗圣女的故事之一怎么玩？六回合过关流程是什么？

2019-06-01 13:22:13 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

圣女战旗圣女的故事之一要求玩家六回合达成目标，要怎么做呢，91单机小编给大家带来《圣女战旗》圣女的故事之一圣女的故事之一六回合打法攻略，一起来看看。

第八章支线任务圣女的故事之一的任务目标是在六回合击败六名敌军。该支线任务敌军移动固定，按照图中六回合的走位即可顺利通过。

以上就是圣女的故事之一的六回合攻略了，第八章沙龙任务没做的小伙伴们赶紧了~