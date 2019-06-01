圣女战旗圣女的故事之二怎么玩？过关流程是什么？

2019-06-01 13:19:35 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

圣女战旗圣女的故事之二是十一章的特殊关卡，要怎么过关呢，91单机小编给大家带来《圣女战旗》第十一章圣女的故事之二详细站位攻略，一起来看看。

圣女的故事之二详细站位攻略

本关卡中，玩家会操纵两名角色，按照站位攻击即可。

第一回合，两人分别击倒中间的10血敌军：

第二回合：圣女攻击最右侧5血敌军，回复血量，NPC攻击中间的5血敌军，回复血量：

第三回合：圣女攻击右侧中间两人的靠下一人，站位靠下，NPC攻击靠上一人，站位在圣女身前(上方敌军会攻击NPC，然后被反杀)：

第四回合：圣女攻击最上方一人，NPC攻击上方剩余一人：

第五回合：圣女攻击5血敌军，NPC攻击10血敌军。战斗结束。

本次圣女的故事之二攻略到此结束