使命召唤16现代战争有没有僵尸模式？有哪些特色玩法模式？

2019-06-01 13:16:25 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

使命召唤16现代战争的消息已经公布了，本作有哪些特色模式玩法呢，91单机小编给大家带来使命召唤16现代战争玩法。

《使命召唤16:现代战争(Call of Duty: Modern Warfare)》游戏总监证实新作将取消僵尸模式，但是合作模式依旧存在

《使命召唤16：现代战争(Call of Duty: Modern Warfare)》是动视暴雪年度系列游戏的最新一作，在昨天正式发布，之后关于这款游戏的更多信息不断涌现。今天，根据Infinity Ward的游戏总监Jacob Minkoff的证实，新作将不会拥有僵尸模式，但是合作模式依旧存在。

Jacob Minkoff拿前作《黑色行动4》来进行了比较，他说道：“因为《黑色行动4》更注重娱乐性和超级英雄般的游戏体验，所以在游戏中可以有更多不同类型的玩法，但相比《现代战争》系列，我们试图创造一个真实的，确实存在的世界。我们没有把僵尸放到游戏中，因为这将损害真实的感觉，我们想让玩家把游戏中面临的冲突和身边的时事关联起来。”

虽然僵尸模式的缺席可能会让合作模式的粉丝感到失望，但不要担心，因为游戏中仍然会有丰富的合作内容。Minkoff表示单人游戏的故事线将直接进入了合作游戏的故事线，结束了单机剧情后还远远没有结束。

本作任务包含近距离作战，秘密潜入和远距离作战，所以不仅考验玩家的枪法，更加考验玩家的战术决策力。本作将于10月25日正式发售，登陆PS4、Xbox One及PC平台。