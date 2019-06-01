圣女战旗欧珍妮的小剧场怎么玩？过关密码是什么？

2019-06-01 13:12:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

圣女战旗欧珍妮的小剧场是游戏中的特色解谜玩法，要怎么过关呢，91单机小编给大家带来圣女战旗欧珍妮的小剧场支线玩法介绍，一起来看下吧。

欧珍妮的小剧场支线玩法介绍

首先把这5块板子编了号(其实到后来我听出来是升调了但是实在记不住)

之后就方便多了，一共要听三次，第一次15525，第二次312342，第三次1234523。