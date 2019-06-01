圣女战旗巴黎的宝藏在哪？获取流程是什么？

2019-06-01 13:06:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

圣女战旗巴黎的宝藏需要满足各个条件触发，获取位置在哪呢，91单机小编给大家带来圣女战旗巴黎隐藏宝藏任务攻略。

巴黎隐藏宝藏任务攻略分享

第一次触发，选择调查卢浮宫左边鬼火灯台，然后调查中间落地窗前方鬼影，获得幽灵的宝藏。

第二次触发，具体关卡记不清了，就是主角被四面包围的那场防守战，左下有个石碑，调查获得旅者的宝藏。

(这仗要冲出去比较难，建议先提升下等级，用白毛女猎豹单挑右上，等第四回合雾天直接勇气攻击秒了那个狙击圣女，准备好爆破弹秒左边出来的圣女轻骑兵。)

第三次触发，二十至二十二章左右，冰雪关卡，调查地图上方营地左边2个草丛中间的雪堆(这个雪堆没有提示)，获得冰雪的宝藏。

第四次触发，之后巴黎地道，在说服第一张小帅哥的地方调查骷髅，之后隐藏门可以被开启，同时获得囚徒的宝藏。

第五次触发，紧接着下一关25话，第十回合热气球下方的地方就会发光，提前准备好人在附近调查就可以巴黎的宝藏。

以上就是圣女战旗巴黎隐藏宝藏任务攻略的相关分享，希望对大家游戏有帮助。