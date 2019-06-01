三国全面战争赵云来投触发方法是什么？赵云招募方法有哪些？

2019-06-01 13:04:59 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争赵云是刘备崛起的重要人物，要如何获取呢，91单机小编给大家带来三国全面战争赵云来投方法汇总吧。

1、简单模式下速推孔融触发赵云来投。

不一定要全灭掉，只要打掉孔融的沿海港口，赵云会自己来投，回合数不记得了，反正好像十回合左右都可以?

2、简单往上模式单场战役俘虏赵云。

推完孔融立马北上直接找到赵云所在部队，强行血战，只要俘虏，必定招募。

3、附庸公孙，吞并取赵云。

记住，是让公孙附庸，而不是附庸他，附庸之后吞并，赵云就是你的了。

4、联姻武将，入赘赵云。

因为有人用联姻的方法把江东的孙策都搞过来了，想想赵云应该也可以。