火焰纹章风花雪月养成系统是什么 养成系统玩法攻略

2019-06-01 10:38:02 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在火焰纹章风花雪月游戏中很多小伙伴不知道养成系统吧，那么养成系统怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

养成系统介绍

玩家可以在游戏内周末时间里体验，其中包括：购物、收获祭、读书、特殊战斗、休养生息等。不过，如果玩家不想自行安排周末活动，或者在选择上遇到了困难，也可以托管给AI，系统会为玩家们安排好周末的诸多事务。

不过，如果玩家想和各种角色加深感情的话，也可以在学院里散步，有时候玩家会遇上各种角色，通过谈话与互动就可以进一步加深彼此的了解与关系。

此外，该游戏提供的游击战和支线战役玩法也很有意思，玩家可以在周末期间执行这些自由战役任务来获得更多经验值。

任何活动的话，也可以选择休息选项，如此一来，主角与其他角色都会选择休养生息，而且所有人在下一周的活动或者任务中有着更加积极的表现。

火焰纹章风花雪月养成系统介绍就分享到这里，希望能帮助大家更好的了解游戏里养成系统的玩法。