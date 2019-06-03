全面战争三国黄邵开局怎么样 黄邵破局玩法攻略

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道黄邵开局吧，那么黄邵开局怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
黄邵破局简单玩法分享
黄邵开局太难，以一人之力太难在众敌环绕的情况下扩张生存。
在不断被各大势力磨擦的时候，我突然想明白了，即然这里大佬云集，我这弟弟又何必强留于此地跟大佬过不去。
俗语说的好，打不过就跑。那么既然要跑路，就得选一个目的地，目的地的选择是有条件的。一是避免被众敌包围、二是能快速到达，毕竟开局发展拖太久要追AI发展就很烦。
那么往全战三国的地图里看，三国时代的交州地区就很适合在全战三国里，交州这地区是近乎与世无争的天然肥地，大量的农田保証了粮食的产出，而且有沿河贸易港、香料铺、盐矿有的没的，发展起来收入爆炸。最重要的是，交州远离了群雄的纷争地带，可以安心种田(种田党的福利)。
话到这裹大家都应该明白了，我们黄邵真正的出发点并不是起始近在的都城，而是那遥远的彼方。我们黄邵，将往大海进发，故事将于中国南岸展开。
打法
直到我们到达交州之前不要浪费钱造任何建筑，首要事项是搞一队满编的军队出来保证我们可以顺利南下。先等几回合钱，合并两支军队驻扎在泰山的中型镇，等满编的部队补员的差不多之后就往旁边孔融的城进攻，孔融没有神将，不难打的，一路打过去，往孔融的渔港打。注意沿路选择劫掠并占领，我们需要有友方领地补给和补员，直到打下渔港后，过一合补员顺便注意刘备军有没有往你东郡的城跑，如果看见他往那跑了，不要怀疑，我们补员完毕后往刘备的琅邪城进攻。
到琅邪应该会看见刘备军的另外一支正在招的军队，放心，补员还没补满的，直接围城断他粮就会出城迎战，打败之，然后下回合直接自动战斗占城，这回选择洗劫并撤军，反正要出海了，占下来也没用。接下来直接在旁边下海就行。出海前注意自己的补给能力，正常应该可以维持在海上补给不减的，不过不行也没关系，等下说明。
这里有个小细节，既然都要抛弃老家不要了，可以把占有的城里所有的建筑能拆的都拆了，一是不给ai便宜，二是拆城也能回收点钱。还有，开局把劫掠加钱的改革点一下，多抢些钱。
这时候，正式出海的你应该有一万多的钱，这些一路上打家劫舍得来的钱是用来保证到达南海后快速建城加速发展的。正式出发后一路上全速沿海岸线南下，注意别让补给空了，如果补给一直在掉，出海沿路南下到东海时会看见一个沿岸贸易港，是大汉的，别想了，抢下来补给然后再出发，正常这次补给足够让你到达交州的目的地了。一路南下一段时间后会见到沿海的荒废之地，那些也是你未来的地盘。一路沿南岸走，最后你会找到一个高凉郡的盐矿，是大汉的，提示你已经到达了，占下来会开周边陆地视野，把周围的城全占下来。注意一下，盐矿往西走不远会遇上士燮，注定要打一架的，但他的军队也是不强，随便打随便赢，最终这一大块大汉的肥地都是你的，足够长期发展，往上走会找到孙坚，但不是宣战状态，趁他参与上方的混战的时候发展一下找机会背刺就好。
以上就是这篇全战三国黄邵破局简单玩法分享的全部内容了，希望能够帮助到各位玩家。
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