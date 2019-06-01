火焰纹章风花雪月支线任务是什么 支线任务玩法攻略

2019-06-01 10:34:10 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在火焰纹章风花雪月游戏中很多小伙伴不知道月支线任务吧，那么月支线任务怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

支线任务玩法

玩家可以在游戏中接受各种各样的支线任务，这些任务也有很多种类型，玩家可以为厨师收集食材、种植农作物，甚至还可以接受钓鱼任务。在完成这些任务之后，玩家的名望值就会得到提升，有时候还会获得一些特殊奖励。

钓鱼在火焰纹章风花雪月中算是一款比较有意思的小游戏，玩家需要在正确的时机按下对应的按钮才能成功钓上鱼，鱼的耐力越强，对玩家就越具有挑战性。

而在下厨系统中，玩家可自行收集食材，按照食谱并烹饪出相应的菜肴。如果玩家对主角的手艺很有信心的话，也可以邀请其他角色品尝。值得一提的是，这些菜肴还有助于玩家解锁新技能。

栽培园艺玩法也是游戏的一大亮点，玩家可以在温室里栽培作物并选择合适的培育方案，最终可以收获食材或者是花朵。值得一提的是，有些花可以作为礼物送给其他角色。

火焰纹章风花雪月支线任务玩法介绍就到这里结束了，喜欢火焰纹章风花雪月的朋友游戏将于7月26日发售，届时可不要错过哦。