全面战争三国曹操破局思路怎么样 曹操破局玩法攻略

2019-06-01 10:33:01 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道曹操破局思路吧，那么曹操破局思路是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

曹操破局思路分析

好处

1.避免了兖州，扬州的四战之地(传奇难度下，双方外交关系+100多，有互不侵犯的情况下，电脑说宣你就宣你)

2.可以有兵器铺和甲具铺，3级的情况下，基本每年一个银色or金色的装备。银色交易价值6.3，金色交易价值9，交易价值贼鸡儿高。

3.外交局势好做，只要自己不作死，安心种田，坐等袁绍死亡(他儿子压不住附庸，基本都会反叛)

缺点

费时较长开局3年，打扬州一年半，走到蜀地一年半=0发展(但金币没有落下)

虽然说要把等下要把扬州的地卖出去，但是金币还是有的。

入蜀路线

满编一队兵，其他钱全攒着，到蜀地之后在发展。陈郡和扬州都是要卖的。

陈郡--扬州(工具铺)--走长江逆流而上，直接到巴郡(汉帝国)--宣战贾龙--刘焉--打完之后，兵分两路，一路打汉中上庸，一路打荆襄四郡(基本都是无人防守状态，一堆民兵平推)，坐观天下局势。

以上就是关于全面战争三国曹操破局思路分析的相关分享，希望对大家游戏有帮助。