全面战争三国弱将对强将怎么玩 弱将对强将应对策略

2019-06-01 10:32:04 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道弱将对强将吧，那么弱将对强将怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全面战争三国弱将怎么对阵强将?游戏的战役中，大家会遇到各种的状况，比如敌强我弱，有些同学不知道怎么应对。

玩孔融的时候虽然有钱，但没有强将，单挑总是不敢接，敌人传奇将领冲进人群就被无双。

玩了很久发现，整个游戏精度最高的是弩手，其中精度最高的就是孔融的特殊兵种，北海之怒和雷霆军但即使如此也必须贴脸射比如这样。但由于将领老是钻兵堆容易挡住射线，那怎么办呢?

伏击看起来是个好办法，比如下图：

刘表强的不行，单挑老是打不过，然后打死刘表后暴怒的黄忠依然打不过，格挡爆炸。

射死

这是之前被刘表打爆的图，大的角是个惨烈。

但是不是总能伏击的，由于武将骑马跑得快很难让我好好射，于是就发明了下面这种战术。

先单挑，把敌人引过来，然后在周围放好弩手，一声令下我认输对手由于下马单挑，变步行，就很好射中了。

射爆烦人的谋士，老是不让我技能冷却，武将追要好久。

或者射爆随手一发炎风就一百多杀摧毁阵线的孙策。

以上就是关于全面战争三国弱将对强将应对策略图文分析的相关分享，希望对大家顺利游戏有帮助。